"Укрзалізниця" синхронізує українські рейси до Польщі з поїздами до Німеччини

В "Укрзалізниці" оголосили про синхронізацію низки рейсів, які прямують до польських Хелма і Перемишля, з графіком потягів з Польщі до Німеччини.

Про це повідомили в офіційному Facebook 27 листопада, пише "Європейська правда".

Як зазначають, з грудня 2025 року транскордонне сполучення між Німеччиною та Польщею зросте – з 11 прямих потягів до 17. Завдяки оновленому графіку українці зможуть з однією пересадкою їхати з України до Німеччини.

Зокрема, з потяга №51К Київ – Перемишль, що прибуває о 5:00, можна буде пересісти на EC134 Via Regia Перемишль – Лейпциг (відправлення 07:12).

З Лейпцига доступні швидкісні поїзди по всій Європі.

З потяга №63/64 Харків – Перемишль, що прибуває о 16:59, можна пересідати на польський EN417 Carpatia сполученням Перемишль – Прага – Мюнхен (відправлення 17:51).

Пасажири потяга №31/32 Запоріжжя – Перемишль можуть пересісти на EC58 Galicja сполученням Перемишль – Берлін (прибуття у Польщу – 08:18, відправлення польського поїзда – 09:09).

Для подорожі у зворотному напрямку пересадки також узгоджені.

Через Хелм з потяга №119/120 із Дніпра можна буде з двома пересадками доїхати до Берліна (прибуття у Хелм о 18:08, далі пересадка на поїзд №440 до Устки з відправленням о 18:18, пересадка на Варшаві Центральній на поїзд Варшава – Берлін – Свіноуйсьце з відправленням о 21:31, що прибуває у Берлін о 6 ранку).

Також анонсували запуск нічних поїздів від Ужгорода до Відня, що курсуватимуть новою євроколією; час у дорозі має бути меншим, ніж з Ужгорода до Києва.

Нагадаємо, поїзди до ЄС з Ужгорода почали курсувати євроколією з вересня 2025 року.

Раніше анонсували, що на маршруті прямого потяга "Укрзалізниці" з Києва до столиці Румунії Бухареста з’являться три зупинки у Молдові.