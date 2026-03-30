Украина и Болгария планируют этим летом тестовый запуск пассажирского поезда через Румынию

Украина и Болгария планируют этим летом в тестовом режиме запустить пассажирский поезд через Румынию.

Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий в Telegram, передает "Европейская правда".

Вопрос запуска маршрута обсудили во время встречи с министром транспорта и связи Болгарии Корманом Исмаиловым.

"Одним из главных вопросов стал запуск пассажирского поезда между Украиной и Болгарией через Румынию. Речь идет о тестовом рейсе, который планируют запустить уже этим летом в сотрудничестве трех стран", – говорится в сообщении.

"Запуск железнодорожного сообщения между Украиной и Болгарией – это не только удобство для людей, но и усиление нашей интеграции с европейским транспортным пространством", – заявил вице-премьер по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По словам Кулебы, существует спрос на железнодорожное сообщение с Болгарией, поэтому все три стороны работают над запуском этого маршрута.

Среди других вопросов обсуждалось развитие транспортных маршрутов, дунайского кластера и автомобильной инфраструктуры.

В декабре "Укрзалізниця" сообщила о возобновлении железнодорожного сообщения между Одессой и Кишиневом впервые с 2022 года.

В конце ноября "Укрзалізниця" объявила о синхронизации ряда рейсов, следующих в польские Хелм и Перемышль, с графиком поездов из Польши в Германию.