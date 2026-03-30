Фіцо заказав Брюсселю забути про підтримку Словаччиною прискореного вступу України в ЄС

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо відкинув критику Єврокомісії щодо цін на дизельне паливо і вимагає тиснути на Київ щодо нафтопроводу "Дружба".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Dennik N.

Роберт Фіцо стверджує, що Єврокомісія зацікавлена вплинути на політичну ситуацію в Словаччині, оскільки критикувала його уряд за дворівневі ціни на дизельне паливо.

Уряд вирішив, що в Словаччині буде дві ціни на дизельне паливо, причому іноземні водії платитимуть вищу ціну.

За словами Фіцо, Словаччина має право захистити себе від негативних наслідків військового конфлікту на Близькому Сході. Він також нагадав, що нафта не надходить з нафтопроводу "Дружба" вже другий місяць. Він повторив, що в цьому винен президент України Володимир Зеленський і що він завдає шкоди Словаччині.

Європейська комісія надіслала Словаччині листа, який Фіцо назвав загрозливим. У ньому Комісія залишає за собою право ініціювати термінове провадження про порушення і просить Словаччину припинити застосування цього заходу.

Фіцо закликає Єврокомісію надіслати такого ж листа Зеленському та натиснути на Україну, щоб вона дозволила інспекційній групі провести перевірку нафтогону "Дружба". Він просить президентку Єврокомісії пригрозити Зеленському, що якщо він не відновить роботу газопроводу "Дружба", то не отримає 90-мільярдний кредит.

Ще одна вимога Фіцо – включити до складу інспекційної групи представників Словаччини та Угорщини, а також експертів з ЄС або Чехії.

"Нехай ЄС забуде про допомогу Словаччини у прискореному вступі України до ЄС", – додав він.

Міністр економіки Деніса Сакова стверджувала, що до подвійного ціноутворення довелося вдатися через те, що держава позичила нафтопереробному заводу Slovnaft запаси нафти, які перебували у державному матеріальному резерві.

Комісія також критикує Словаччину за те, що вона обмежила вартість заправки нафтопродуктами до 400 євро за бак. За словами міністра, цей захід мав ефект, оскільки лише за два дні його дії кількість "сухих" заправок скоротилася з 10 до 5%.

Сакова додала, що Slovnaft вже почала повертати позичену нафту і, ймовірно, поверне її до 15 квітня.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо раніше пригрозив Європейській комісії заблокувати 20-й пакет санкцій, якщо вона не натисне на Україну з метою відновлення транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба".

23 лютого Фіцо заявив, що доручив зупинити екстрені постачання електроенергії Україні, оскільки постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" не відновилось.