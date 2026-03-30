Фицо заказал Брюсселю забыть о поддержке Словакией ускоренного вступления Украины в ЕС

Премьер Словакии Роберт Фицо отверг критику Еврокомиссии относительно цен на дизельное топливо и требует давить на Киев по нефтепроводу "Дружба".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Dennik N.

Роберт Фицо утверждает, что Еврокомиссия заинтересована повлиять на политическую ситуацию в Словакии, поскольку критиковала его правительство за двухуровневые цены на дизельное топливо.

Правительство решило, что в Словакии будет две цены на дизельное топливо, причем иностранные водители будут платить более высокую цену.

По словам Фицо, Словакия имеет право защитить себя от негативных последствий военного конфликта на Ближнем Востоке. Он также напомнил, что нефть не поступает по нефтепроводу "Дружба" уже второй месяц. Он повторил, что в этом виноват президент Украины Владимир Зеленский и что он наносит ущерб Словакии.

Европейская комиссия направила Словакии письмо, которое Фицо назвал угрожающим. В нем Комиссия оставляет за собой право инициировать срочное производство о нарушении и просит Словакию прекратить применение этой меры.

Фицо призывает Еврокомиссию направить такое же письмо Зеленскому и надавить на Украину, чтобы она позволила инспекционной группе провести проверку нефтепровода "Дружба". Он просит президента Еврокомиссии пригрозить Зеленскому, что если он не возобновит работу газопровода "Дружба", то не получит 90-миллиардный кредит.

Еще одно требование Фицо – включить в состав инспекционной группы представителей Словакии и Венгрии, а также экспертов из ЕС или Чехии.

"Пусть ЕС забудет о помощи Словакии в ускоренном вступлении Украины в ЕС", – добавил он.

Министр экономики Дениса Сакова утверждала, что к двойному ценообразованию пришлось прибегнуть из-за того, что государство одолжило нефтеперерабатывающему заводу Slovnaft запасы нефти, которые находились в государственном материальном резерве.

Комиссия также критикует Словакию за то, что она ограничила стоимость заправки нефтепродуктами до 400 евро за бак. По словам министра, эта мера имела эффект, поскольку всего за два дня его действия количество "сухих" заправок сократилось с 10 до 5%.

Сакова добавила, что Slovnaft уже начала возвращать одолженную нефть и, вероятно, вернет ее до 15 апреля.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее пригрозил Европейской комиссии заблокировать 20-й пакет санкций, если она не надавит на Украину с целью восстановления транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".

23 февраля Фицо заявил, что поручил остановить экстренные поставки электроэнергии Украине, поскольку поставки российской нефти через нефтепровод "Дружба" не возобновились.