У Чехії чотирьох українців судять за викрадення людини і пограбування

У Чехії почався суд над чотирма українцями і громадянкою Чехії, яких звинувачують у викраденні людини й пограбуванні.

Про це повідомляє Novinky, пише "Європейська правда".

30 березня у муніципальному суді Праги почався судовий процес над групою з чотирьох громадян України та однієї громадянки Чехії. Їх звинувачують в обмеженні свободи людини та пограбуванні, яке можуть перекваліфікувати у вимагання; за статтями звинувачень кожному загрожує до 10 років позбавлення волі.

Перед судом постали 26-річний Степан Поп, 24-річний Андріан Кереханин, 21-річні Андрій Бедей та Михайло Федоранич, а також 20-річна Марія-Анна Бочанова.

За матеріалами слідства, група у квітні 2025 року викрала 21-річну дівчину та "вибивали" у неї 260 тисяч крон, отримані завдяки інтернет-шахрайству, які вона нібито "відмила" через свій рахунок.

Учасники групи, узгодивши свої дії, виманили дівчину у машину, застосували психологічний тиск, двічі застосовували до неї перцевий спрей і залишали замкненою у машині, де розпилили його. Потім, коли її випустили, один з хлопців наводив на неї зброю і питав, де гроші, інший обіцяв поливати її з балончика "за кожну неправильну відповідь". Після того її перевезли в інше місце та погрожували "вбити і закопати", якщо гроші не знайдуться до опівночі.

Врешті дівчина частково виконала вимоги викрадачів, давши інструкції сусідці, з якою разом проживає, щоб вона передала їм її телефон.

Пізніше викрадену привезли додому, щоб вона могла перевдягтися. Сусідка зорієнтувалась і замкнула дівчину разом з її "конвоїром" у кімнаті та викликала поліцію.

Троє хлопців визнали провину, але заперечують, що діяли як організована група.

