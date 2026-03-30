В Чехии четырех украинцев судят за похищение человека и ограбление

В Чехии начался суд над четырьмя украинцами и гражданкой Чехии, которых обвиняют в похищении человека и ограблении.

Об этом сообщает Novinky, пишет "Европейская правда".

30 марта в муниципальном суде Праги начался судебный процесс над группой из четырех граждан Украины и одной гражданки Чехии. Их обвиняют в ограничении свободы человека и ограблении, которое могут переквалифицировать в вымогательство; по статьям обвинений каждому грозит до 10 лет лишения свободы.

Перед судом предстали 26-летний Степан Поп, 24-летний Андриан Кереханин, 21-летние Андрей Бедей и Михаил Федоранич, а также 20-летняя Мария-Анна Бочанова.

По материалам следствия, группа в апреле 2025 года похитила 21-летнюю девушку и "выбивалf" у нее 260 тысяч крон, полученные благодаря интернет-мошенничеству, которые она якобы "отмыла" через свой счет.

Участники группы, согласовав свои действия, выманили девушку в машину, применили психологическое давление, дважды применяли к ней перцовый спрей и оставляли запертой в машине, где распылили его. Затем, когда ее выпустили, один из парней наводил на нее оружие и спрашивал, где деньги, другой обещал поливать ее из баллончика "за каждый неправильный ответ". После этого ее перевезли в другое место и угрожали "убить и закопать", если деньги не найдутся до полуночи.

В конце концов девушка частично выполнила требования похитителей, дав инструкции соседке, с которой вместе проживает, чтобы она передала им ее телефон.

Позже похищенную привезли домой, чтобы она могла переодеться. Соседка сориентировалась и заперла девушку вместе с ее "конвоиром" в комнате и вызвала полицию.

Трое парней признали вину, но отрицают, что действовали как организованная группа.

В Польше на прошлой неделе заявили о задержании украинского "вора в законе", а до того - фальшивомонетчика из Украины и его сообщника-россиянина.