Украина и Болгария подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и временный премьер-министр Болгарии Андрей Гюров подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между странами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом лидеры объявили на совместном брифинге в Киеве.

Зеленский и Гюров заявили, что один из подписанных 30 марта двусторонних документов – соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

"Сегодня с премьером Болгарии мы подписали соглашение по безопасности между нашими странами. Наши команды работали над этим длительное время", – объявил Зеленский.

Он детализировал, что речь идет о соглашении сроком действия на 10 лет.

"Главные пункты – продолжение военной поддержки от Болгарии (...), что мы сегодня обсуждали; совместное производство на территории наших стран различного оружия, включая дроны. Мы проговорили, что Болгария будет использовать программу SAFE для такого совместного производства", – рассказал президент Украины.

"Сегодня с президентом мы подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое долго готовилось. Я рад, что мы смогли сделать это в этот раз. Это не просто какая-то формальность, это совместная работа в измерении нашей общей атлантической безопасности", – сказал Гюров, комментируя подписание соглашения.

Также Гюров сообщил, что правительство Болгарии утвердило национальный вклад в программу НАТО PURL, по которой европейские партнеры оплачивают покупку американского оружия для Украины.

30 марта Украина и Болгария провели первые межправительственные консультации, во время которых речь шла о сотрудничестве в различных сферах; в частности согласовали дорожную карту сотрудничества в энергетике и морской безопасности.

Кроме того, стало известно, что Украина и Болгария планируют этим летом тестовый запуск пассажирского поезда через Румынию.