Україна та Болгарія узгодили дорожню карту співпраці в енергетиці та морській безпеці

Україна та Болгарія провели перші міжурядові консультації, під час яких йшлося про співпрацю в різних сферах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко на платформі X.

Консультації уряді відбулися в Києві, куди у понеділок прибув виконувач обов'язків прем'єр-міністра Болгарії Андрей Гюров та його міністри закордонних справ, транспорту, оборони, освіти та енергетики.

За результатами зустрічей урядовці узгодили дорожню карту співпраці, що охоплює енергетику, оборону, транспорт, безпеку Чорного моря, освіту та права меншин, повідомила Свириденко.

Серед ключових тем обговорення – збільшення поставок газу через Вертикальний газовий коридор та Трансбалканський маршрут, а також використання української мережі підземних сховищ газу.

Також посадовці обговорювали безпеку та розмінування Чорного моря, розвиток нової залізничної лінії та посилення ролі Болгарії у відбудові України, зокрема Одеської області.

За словами української прем’єрки, разом з Гюровим вони домовилися провести наступний раунд міжурядових консультацій у Болгарії найближчими місяцями.

Також повідомлялося, що під час візиту болгарських урядовців до Києва Україна і Болгарія заявили про наміри запустити пасажирський поїзд через Румунію у тестовому режимі цього літа.

Нагадаємо, новий тимчасовий уряд Болгарії на чолі з Андреєм Гюровим розпочав виконання своїх повноважень у середу, 18 лютого.

Уряд Болгарії пішов у відставку в грудні під тиском найбільших за останні десятиліття протестів, спричинених непопулярним проєктом річного бюджету.