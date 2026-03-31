Рубіо: США можуть "переглянути" відносини з НАТО після війни з Іраном

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що після завершення війни з Іраном США, можливо, доведеться переглянути свої відносини з НАТО.

Про це він сказав у інтерв'ю Al Jazeera, пише "Європейська правда".

Рубіо назвав "відсутність підтримки" з боку НАТО під час конфлікту на Близькому Сході "дуже розчаровуючою".

"Президент і наша країна будуть змушені переглянути все це після завершення цієї операції. Якщо НАТО полягає лише в тому, щоб ми захищали Європу у разі нападу на неї, але вони відмовляють нам у праві розміщення військ, коли ми цього потребуємо, то це не дуже вдала угода. У таких умовах важко залишатися членом альянсу", – сказав він.

Також Рубіо заявив, що без Сполучених Штатів немає НАТО.

"Альянс має бути взаємовигідним. Це не може бути односторонньою вулицею. Сподіваймося, що ми зможемо це виправити", – додав держсекретар США.

Нагадаємо, раніше американський президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть відмовитися від обіцянки захищати своїх союзників по НАТО у разі, якщо на них буде здійснено напад.

Президент США також назвав НАТО "паперовим тигром" і заявив, що Сполучені Штати запам’ятають "бездіяльність" союзників у війні проти Ірану.