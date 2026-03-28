Трамп натякнув, що США можуть відмовитись від захисту союзників по НАТО

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти у п’ятницю, що Сполучені Штати можуть відмовитися від обіцянки захищати своїх союзників по НАТО у разі, якщо на них буде здійснено напад.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у п'ятницю на інвестиційній конференції в Маямі, організованій саудівським суверенним фондом, його цитує The Washington Post.

У своїх заявах Трамп посилив свою словесну атаку на Альянс на тлі його розчарування тим, що європейські лідери не зробили істотного внеску у його війну проти Ірану.

Трамп заявив, що коли він просив про допомогу, "НАТО просто не було поруч". За його словами, це було "величезною помилкою" з боку європейців.

"Ми витрачаємо сотні мільярдів доларів на рік на НАТО, сотні, захищаючи їх, і ми завжди були б поруч з ними, але тепер, з огляду на їхні дії, я думаю, що нам не обов’язково це робити", – сказав він.

"Чому ми маємо бути поруч з ними? Якщо вони не поруч з нами", – додав президент США.

Під час свого першого терміну Трамп погрожував вивести США з НАТО, кажучи, що він "буде робити своє", якщо эвропейцы не збільшать видатки. Але він відступив під тиском лідерів-республіканців у Конгресі та провідних членів своєї адміністрації.

У відповідь на запитання, чи є застереження Трампа щодо НАТО офіційною зміною політики, речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила в п’ятницю, що "президент Трамп дуже відверто і чесно висловлював своє незадоволення НАТО".

Разом з тим, американський президент неодноразово повторював, що США не потребують підтримки від інших країн у своїх операціях.

За даними Politico, адміністрація Трампа не надсилала європейським союзникам по НАТО конкретних запитів щодо допомоги у розблокуванні Ормузької протоки.

Президент США також назвав НАТО "паперовим тигром" і заявив, що Сполучені Штати запам’ятають "бездіяльність" союзників у війні проти Ірану.