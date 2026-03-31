Рубио: США могут "пересмотреть" отношения с НАТО после войны с Ираном

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что после завершения войны с Ираном США, возможно, придется пересмотреть свои отношения с НАТО.

Об этом он сказал в интервью Al Jazeera, пишет "Европейская правда".

Рубио назвал "отсутствие поддержки" со стороны НАТО во время конфликта на Ближнем Востоке "очень разочаровывающим".

"Президент и наша страна будут вынуждены пересмотреть все это после завершения этой операции. Если НАТО заключается лишь в том, чтобы мы защищали Европу в случае нападения на нее, но они отказывают нам в праве размещения войск, когда мы в этом нуждаемся, то это не очень удачное соглашение. В таких условиях трудно оставаться членом альянса", – сказал он.

Также Рубио заявил, что без Соединенных Штатов нет НАТО.

"Альянс должен быть взаимовыгодным. Это не может быть односторонней улицей. Будем надеяться, что мы сможем это исправить", – добавил госсекретарь США.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут отказаться от обещания защищать своих союзников по НАТО в случае, если на них будет совершено нападение.

Президент США также назвал НАТО "бумажным тигром" и заявил, что Соединенные Штаты запомнят "бездействие" союзников в войне против Ирана.