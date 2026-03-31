Президент Хорватії скасував міжнародний саміт через заяви лідера Сербії

Президент Хорватії Зоран Міланович скасував саміт країн Західних Балкан, який мав відбутися у травні, через заяви свого сербського колеги, які, на його думку, становлять загрозу регіональній стабільності.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує видання Euractiv.

Щорічний саміт "Брдо-Бріюні" збирає президентів Хорватії, Словенії, Албанії, Боснії, Косово, Чорногорії, Північної Македонії та Сербії.

Саміт був започаткований членами Європейського Союзу – Хорватією та Словенією – у 2013 році з метою покращення співпраці між країнами та прискорення їх інтеграції до ЄС.

Однак Міланович заявив, що президент Сербії Александар Вучич не може відвідати Хорватію, і скасував зустріч.

У його заяві йдеться, що політичні дії Вучича "останніми днями та тижнями… підривають міждержавні відносини та загрожують миру й стабільності у Південно-Східній Європі".

"За таких обставин не існує умов для візиту Вучича до Хорватії, і такий візит неможливий", – зазначив Міланович.

Він додав, що наступний саміт відбудеться, коли будуть створені відповідні умови та після консультацій з його словенською колегою Наташею Пірц Мусар.

Міланович не уточнив, про які саме заяви свого сербського колеги він говорив.

Вучич оперативно відреагував, заявивши, що "повністю підтримує Зорана Мілановича".

"Він абсолютно правий, мені там не місце", – цитує слова Вучича сербська державна телерадіокомпанія RTS.

На запитання, чи пов’язане рішення Мілановича з його коментарями щодо "військового альянсу" Приштини, Загреба та Тирани, Вучич відповів, що "їм це не до вподоби".

Президент Сербії неодноразово звинувачував Албанію, Хорватію та Косово, які у березні 2025 року підписали декларацію про співпрацю в галузі оборони та безпеки, у створенні "військового альянсу" проти Сербії.

Раніше цього місяця, коментуючи наявність у Сербії китайських крилатих ракет, Вучич заявив, що ці три країни чекають на великий глобальний конфлікт, щоб розпочати атаку на Сербію.

Раніше в понеділок Вучич заявив, що під час телефонної розмови з лідером Росії Владіміром Путіним він поінформував його про "альянс Загреба, Приштини та Тирани".

Відносини між Сербією та Хорватією залишаються напруженими з часів війни за незалежність Хорватії у 1990-х роках, під час якої Сербія політично та військово підтримувала повстанців сербської національності.