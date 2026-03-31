Президент Хорватии отменил международный саммит из-за заявлений лидера Сербии

Президент Хорватии Зоран Миланович отменил саммит стран Западных Балкан, который должен был состояться в мае, из-за заявлений своего сербского коллеги, которые, по его мнению, представляют угрозу региональной стабильности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Euractiv.

Ежегодный саммит "Брдо-Бриюни" собирает президентов Хорватии, Словении, Албании, Боснии, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии.

Саммит был инициирован членами Европейского Союза – Хорватией и Словенией – в 2013 году с целью улучшения сотрудничества между странами и ускорения их интеграции в ЕС.

Однако Миланович заявил, что президент Сербии Александар Вучич не может посетить Хорватию, и отменил встречу.

В его заявлении говорится, что политические действия Вучича "в последние дни и недели… подрывают межгосударственные отношения и угрожают миру и стабильности в Юго-Восточной Европе".

"В таких обстоятельствах не существует условий для визита Вучича в Хорватию, и такой визит невозможен", – отметил Миланович.

Он добавил, что следующий саммит состоится, когда будут созданы соответствующие условия и после консультаций с его словенской коллегой Наташей Пирц Мусар.

Миланович не уточнил, о каких именно заявлениях своего сербского коллеги он говорил.

Вучич оперативно отреагировал, заявив, что "полностью поддерживает Зорана Милановича".

"Он абсолютно прав, мне там не место", – цитирует слова Вучича сербская государственная телерадиокомпания RTS.

На вопрос, связано ли решение Милановича с его комментариями о "военном альянсе" Приштины, Загреба и Тираны, Вучич ответил, что "им это не нравится".

Президент Сербии неоднократно обвинял Албанию, Хорватию и Косово, которые в марте 2025 года подписали декларацию о сотрудничестве в области обороны и безопасности, в создании "военного альянса" против Сербии.

Ранее в этом месяце, комментируя наличие в Сербии китайских крылатых ракет, Вучич заявил, что эти три страны ждут крупного глобального конфликта, чтобы начать атаку на Сербию.

Ранее в понедельник Вучич заявил, что во время телефонного разговора с лидером России Владимиром Путиным он проинформировал его об "альянсе Загреба, Приштины и Тираны".

Отношения между Сербией и Хорватией остаются напряженными со времен войны за независимость Хорватии в 1990-х годах, во время которой Сербия политически и военно поддерживала повстанцев сербской национальности.