"Тут вирішується безпека Європи": Каллас та глави МЗС країн ЄС відвідали Бучу

Велика міністерська делегація Європейського Союзу на чолі з керівницею зовнішньополітичної служби ЄС Каєю Каллас 31 березня відвідала Бучу, щоб віддати шану жертвам російських розстрілів чотири роки тому.

Про це повідомив у соцмережі Х глава МЗС Андрій Сибіга, пише "Європейська правда".

Міністри закордонних справ Європейського Союзу прибули до Києва для проведення неформальної міністерської зустрічі.

Візит очільників МЗС країн ЄС до Бучі фото з соцмережі х андрія Сибіги

"Стоячи тут, ми кожним волоском відчували, що майбутнє та безпека всієї Європи вирішуються саме тут, на українській землі. Буча є символом російських звірств, але вона також є свідченням української стійкості. Саме звідси чотири роки тому почалося визволення наших земель. Для наших загиблих і тих, хто вижив, притягнення до відповідальності не є опцією – це основа сталого, гідного та справедливого миру", – наголосив Сибіга.

За його словами, робота над створенням Спеціального трибуналу, Реєстру збитків та Компенсаційної комісії триває, щоб жоден злочин не залишився безкарним.

Міністр додав, що під час сьогоднішньої спеціальної міністерської зустрічі ЄС увагу зосередять на ситуації на полі бою, енергетичній безпеці та шляху України до ЄС.

"Я вдячний Каї Каллас за те, що Україна вже де-факто бере участь у цих дискусіях на високому рівні. Нинішня лінія фронту в Україні – це лінія фронту міжнародного права та наших спільних цінностей. Україна – це Європа, і наше місце – у Європейському Союзі", – резюмував Сибіга.

Напередодні Сибіга заявив про зростання числа країн, готових приєднатися до угоди щодо Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України