"Здесь решается безопасность Европы": Каллас и главы МИД стран ЕС посетили Бучу

Большая министерская делегация Европейского Союза во главе с руководителем внешнеполитической службы ЕС Каей Каллас 31 марта посетила Бучу, чтобы отдать дань уважения жертвам российских расстрелов четыре года назад.

Об этом сообщил в соцсети Х глава МИД Андрей Сибига, пишет "Европейская правда".

Министры иностранных дел Европейского Союза прибыли в Киев для проведения неформальной министерской встречи.

Визит руководителей МИД стран ЕС в Бучу фото из соцсети х Андрея Сибиги

"Стоя здесь, мы каждым волоском чувствовали, что будущее и безопасность всей Европы решаются именно здесь, на украинской земле. Буча является символом российских зверств, но она также является свидетельством украинской стойкости. Именно отсюда четыре года назад началось освобождение наших земель. Для наших погибших и тех, кто выжил, привлечение к ответственности не является опцией – это основа устойчивого, достойного и справедливого мира", – подчеркнул Сибига.

По его словам, работа над созданием Специального трибунала, Реестра ущерба и Компенсационной комиссии продолжается, чтобы ни одно преступление не осталось безнаказанным.

Министр добавил, что во время сегодняшней специальной министерской встречи ЕС внимание сосредоточат на ситуации на поле боя, энергетической безопасности и пути Украины в ЕС.

"Я благодарен Каи Каллас за то, что Украина уже де-факто участвует в этих дискуссиях на высоком уровне. Нынешняя линия фронта в Украине – это линия фронта международного права и наших общих ценностей. Украина – это Европа, и наше место – в Европейском Союзе", – резюмировал Сибига.

Накануне Сибига заявил о росте числа стран, готовых присоединиться к соглашению по Специальному трибуналу для расследования преступления агрессии против Украины.