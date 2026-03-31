В Орбана заспокоюють, що Україна не буде нападати на Угорщину

Політичний директор угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана Балаж Орбан заявив про відсутність ризиків нападу України на Угорщину.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав Magyar Hang.

В останні тижні угорська влада розгорнула масштабну кампанію зі звинувачень України у втручанні в парламентські вибори. Та, за словами найближчого помічника Віктора Орбана, в Угорщині немає побоювань, що Україна буде застосовувати силу.

"Ні, ми є державою-членом НАТО, і альянс НАТО достатньо сильний, щоб зберегти мир і безпеку Угорщини. Вони хочуть окупувати країну політично", – сказав Балаж Орбан у відповідь на запитання, чи може Україна напасти на Угорщину.

Він додав, що Україна хоче, щоб кожна країна "підтримувала її війну грошима, зброєю, а згодом і солдатами", а оскільки угорський уряд відкидає всі три прагнення, Україна витрачає час, гроші та багато навичок, щоб замінити уряд Віктор Орбана.

Нагадаємо, в середині березня Орбан пообіцяв, що Угорщина не стане колонією України.

Також Орбан заявляв, що Україна є ворогом Угорщини.

