У Орбана успокоили, что Украина не будет нападать на Венгрию

Политический директор венгерского премьер-министра Виктора Орбана Балаж Орбан заявил об отсутствии рисков нападения Украины на Венгрию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал Magyar Hang.

В последние недели венгерские власти развернули масштабную кампанию по обвинению Украины во вмешательстве в парламентские выборы. Но, по словам ближайшего помощника Виктора Орбана, в Венгрии нет опасений, что Украина будет применять силу.

"Нет, мы являемся государством-членом НАТО, и альянс НАТО достаточно силен, чтобы сохранить мир и безопасность Венгрии. Они хотят оккупировать страну политически", – сказал Балаж Орбан в ответ на вопрос, может ли Украина напасть на Венгрию.

Он добавил, что Украина хочет, чтобы каждая страна "поддерживала ее войну деньгами, оружием, а затем и солдатами", а поскольку венгерское правительство отвергает все три стремления, Украина тратит время, деньги и много навыков, чтобы заменить правительство Виктор Орбана.

Напомним, в середине марта Орбан пообещал, что Венгрия не станет колонией Украины.

Также Орбан заявлял, что Украина является врагом Венгрии.

Читайте также: Орбан идет к поражению. Как история про "измену", репрессии и деньги из России перевернула Венгрию.