Орбан божиться, що Угорщина не стане українською колонією

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан пожалівся, що Україна нібито вже 19-й день продовжує шантажувати Угорщину, не поновлюючи постачання нафтопроводом "Дружба", але на недільному Марші миру угорці можуть спільно надіслати повідомлення президенту Володимиру Зеленському.

Про це він заявив у черговому відеозверненні, розміщеному у Facebook, передає "Європейська правда".

"Президент Зеленський продовжує тримати закритим нафтопровід, хоча знає, що це життєво важливо для Угорщини та Словаччини. Наші експерти вже кілька днів перебувають у Києві, але їх досі не допускають до нафтопроводу", – сказав Орбан.

При цьому угорський прем'єр нагадав, що світ явно не в змозі подолати нафтову кризу, викликану конфліктом на Близькому Сході, і вирішити це могла б тільки дешева російська нафта, але Брюссель продовжує від цього відмовлятися.

"Американці вже вжили заходів і почали знімати санкції. Але в Брюсселі досі не вщухають істерики. Єврокомісія і канцлер Німеччини залишають обмеження на російську нафту", – заявив він.

Орбан також говорив про запланований на неділю Марш миру, у зв'язку з яким він закликав усіх взяти в ньому участь.

"Завтра – Марш миру. Я прошу всіх піти з нами. Давайте виступимо проти шантажу України. Угорщина не буде українською колонією, Зеленський не буде тут командувати", – заявив Орбан.

Нагадаємо, 11 березня в Україну прибула угорська делегація з метою з'ясувати стан нафтопроводу "Дружба". В МЗС України зазначили, що делегація не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

Згодом з'явився документ на підтвердження того, що українська сторона не погодила цей візит у такому вигляді, як хотіли у Будапешті.