До Києва прибули спікери парламентів низки країн Європи на день пам’яті жертв у Бучі

До Києва у день пам’яті жертв російської агресії у Бучі та Ірпені прибули спікери парламентів низки європейських країн.

Про це у соцмережі Х повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, пише "Європейська правда".

У понеділок, 31 березня, до української столиці прибули голова Народних зборів Болгарії Рая Назарян, голова Рійгікогу Естонії Лаурі Хуссар, спікерка Альтингу Ісландії Торунн Свейнб'ярнардоттір, спікерка Сейму Латвії Дайга Мієріня, спікер Сейму Литви Юозас Олекас, маршалок Сенату Польщі Малгожата Кідава-Блонська, спікер парламенту Румунії Мірча Абрудян, спікер Едускунти Фінляндії Юссі Халла-Ахо.

"Вдячний усім партнерам, які сьогодні разом з Україною – заради справедливості й спільної безпеки", наголосив Стефанчук.

Як відомо, цього ж дня велика міністерська делегація Європейського Союзу на чолі з керівницею зовнішньополітичної служби ЄС Каєю Каллас відвідала Бучу, щоб віддати шану жертвам російських розстрілів чотири роки тому.

Міністри закордонних справ Європейського Союзу прибули до Києва для проведення неформальної міністерської зустрічі.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що під час сьогоднішньої спеціальної міністерської зустрічі ЄС увагу зосередять на ситуації на полі бою, енергетичній безпеці та шляху України до ЄС.