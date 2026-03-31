В Киев прибыли спикеры парламентов ряда стран Европы на день памяти жертв в Буче

В Киев в день памяти жертв российской агрессии в Буче и Ирпене прибыли спикеры парламентов ряда европейских стран.

Об этом в соцсети Х сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, пишет "Европейская правда".

В понедельник, 31 марта, в украинскую столицу прибыли председатель Народного собрания Болгарии Рая Назарян, председатель Рийгикогу Эстонии Лаури Хуссар, спикер Альтинга Исландии Торунн Свейнбьярдоттир, спикер Сейма Латвии Дайга Миериня, спикер Сейма Литвы Юозас Олекас, маршалок Сената Польши Малгожата Кидава-Блоньска, спикер парламента Румынии Мирча Абрудян, спикер Эдускунты Финляндии Юсси Халла-Ахо.

"Благодарен всем партнерам, которые сегодня вместе с Украиной – ради справедливости и общей безопасности", – подчеркнул Стефанчук.

Как известно, в этот же день большая министерская делегация Европейского Союза во главе с руководителем внешнеполитической службы ЕС Каей Каллас посетила Бучу, чтобы отдать дань памяти жертвам российских расстрелов четыре года назад.

Министры иностранных дел Европейского Союза прибыли в Киев для проведения неформальной министерской встречи.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что во время сегодняшней специальной министерской встречи ЕС внимание сосредоточат на ситуации на поле боя, энергетической безопасности и пути Украины в ЕС.