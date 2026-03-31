Чому участь місцевої влади потрібна для переговорів з ЄС

17 березня Україна офіційно отримала від Єврокомісії умови (бенчмарки) щодо останніх кластерів переговорів про вступ в ЄС.

За оцінкою Комітету регіонів – консультативного органу Євросоюзу – понад 70% законодавства ЄС має безпосередній вплив на місцеве самоврядування.

Про важливість участі місцевої влади в процесі євроінтеграції читайте в колонці експертки з європейської інтеграції на місцевому рівні ініціативи Cities4Cities Марти Супрун Євроінтеграція на місцевому рівні: як муніципалітетам захистити свої інтереси.

За словами авторки колонки, найбільше зобов'язань для місцевого самоврядування містять розділи законодавства ЄС, що стосуються захисту довкілля, регіональної політики, сільського розвитку, транспорту, енергетики, основоположних прав, закупівель, конкуренції.

"У багатьох сферах, таких як публічні закупівлі, надання адміністративних послуг, захист прав споживачів, внутрішній фінансовий контроль, муніципалітети будуть змушені суттєво розвинути компетенції ключових спеціалістів та розробити нові процедури", – пише Марта Супрун.

Вона звертає увагу, що більшість громад, наприклад, не мають відділів захисту прав споживачів.

Експертка зазначає, що через особливості функціонування єдиного ринку і вимогу вільної конкуренції суттєво зміниться підхід до надання послуг.

"Громади будуть змушені проводити публічні закупівлі на надання різних видів соціальних, транспортних чи інших послуг, які зараз надають їхні комунальні підприємства. І тут критичним питанням є впровадження нецінових критеріїв для відбору переможців тендерних процедур", – підкреслює авторка колонки.

Супрун наголошує, що місцеве самоврядування потребує системної підготовки до євроінтеграції, бо йому суттєво бракує і грошей і кадрів для такої колосальної роботи.

"Сьогодні цю функцію зазвичай виконують міжнародні проєкти, а не держава. Так, безкоштовні навчальні курси для громад на тему впливу євроінтеграції на місцеве самоврядування пропонує ініціатива Cities4Cities в межах Програми Polaris, через свою онлайн-академію", – повідомляє експертка з європейської інтеграції на місцевому рівні ініціативи Cities4Cities.

Вона також переконана, що українське місцеве самоврядування має посилити свою роль у процесі євроінтеграції України.

Для порівняння, у Сербії, яка вже давно веде перемовини з ЄС, представники місцевого самоврядування залучені до обговорення 11 розділів.

"Як і в більшості країн-кандидатів, в Україні уряд поки що недооцінює його роль. Лише за переговорним розділом 22, що стосується регіонального розвитку, асоціації місцевого самоврядування частково беруть участь у підготовці позиції України на переговорах", – констатує Марта Супрун.

За її словами, не менш важливою є і можливість спілкуватися з інституціями ЄС напряму.

"Особливо в цій комунікації нам потрібен єдиний голос місцевого самоврядування. Уже найближчим часом Рада ЄС має прийняти рішення про створення Спільного консультативного комітету з Україною при Комітеті регіонів, який буде офіційним майданчиком для спілкування обраних представників з місцевого та регіонального рівнів з членами Комітету регіонів та інших європейських інституцій", – пише авторка колонки.

Вона додає, що представників до цього комітету має делегувати уряд, але важливо, щоб делегація була не маріонетковою, а інклюзивною та презентувала різні асоціації, а також різні типи громад і регіонів.

