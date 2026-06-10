У Сеймі Литви сподіваються на швидкі переговори щодо змін у коаліції

Спікер Сейму Литви Юозас Олекас висловив сподівання, що його Соціал-демократична партія зможе швидко домовитися з Союзом демократів "В ім'я Литви" щодо змін в урядовій коаліції.

Його слова передає LRT, пише "Європейська правда".

За прогнозами політика, початкові переговори щодо змін в коаліції можуть тривати близько тижня.

"Я думаю, що все буде узгоджено наступного тижня. А далі все залежатиме від того, наскільки гладко ми отримаємо підтримку президента та затвердимо програму уряду. В ідеалі, першого тижня липня може бути достатньо, а якщо знадобляться трохи довші обговорення, то вони можуть тривати майже весь липень", – заявив Олекас.

Днями Литовські соціал-демократи оголосили про припинення співпраці з ультраправою партією "Зоря Німану" на чолі з Ремігіюсом Жемайтайтісом. Це спонукало керівну партію шукати альтернативних партнерів по коаліції та зрештою запросити до неї Союз демократів "В ім’я Литви".

Спікер Сейму виключив можливість того, що лідер "Зорі Німану" Ремігіюс Жемайтайтіс, яку викидають з коаліції, міг би стати його заступником, навіть якби фракція запропонувала його кандидатуру.

"Заступників голови Сейму, конкретних людей, пропонує голова Сейму", – сказав він.

Поточну коаліцію за участі соціал-демократів, "Союзу зелених і селян – Спілки християнських родин" та "Зорі Німану" сформували влітку 2025 року – після того, як попередній прем’єр Гінтаутас Палуцкас змушений був піти у відставку на тлі журналістського розслідування.

Проблеми у литовській коаліції назрівали тривалий час. Так, ще у січні прем’єрці Інгі Ругінене довелося запевняти, що керівна коаліція продовжує існувати, доки її соціал-демократична партія не увалить іншого рішення.

Сама Ругінене заявила, що вона не чіпляється за свою посаду на тлі змін в урядовій коаліції.