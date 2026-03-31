Почему участие местных властей необходимо для переговоров с ЕС

17 марта Украина официально получила от Еврокомиссии условия (бенчмарки) по последним кластерам переговоров о вступлении в ЕС.

По оценке Комитета регионов – консультативного органа Евросоюза – более 70% законодательства ЕС оказывает непосредственное влияние на местное самоуправление.

О важности участия местных властей в процессе евроинтеграции читайте в колонке эксперта по европейской интеграции на местном уровне инициативы Cities4Cities Марты Супрун Евроинтеграция на местном уровне: как муниципалитетам защитить свои интересы.

По словам автора колонки, наибольшее количество обязательств для местного самоуправления содержат разделы законодательства ЕС, касающиеся защиты окружающей среды, региональной политики, сельского развития, транспорта, энергетики, основных прав, закупок, конкуренции.

"Во многих сферах, таких как государственные закупки, предоставление административных услуг, защита прав потребителей, внутренний финансовый контроль, муниципалитеты будут вынуждены существенно расширить компетенции ключевых специалистов и разработать новые процедуры", – пишет Марта Супрун.

Она обращает внимание, что большинство общин, например, не имеют отделов защиты прав потребителей.

Эксперт отмечает, что из-за особенностей функционирования единого рынка и требования свободной конкуренции существенно изменится подход к предоставлению услуг.

"Общины будут вынуждены проводить публичные закупки на предоставление различных видов социальных, транспортных или других услуг, которые сейчас предоставляют их коммунальные предприятия. И здесь критическим вопросом является внедрение неценовых критериев для отбора победителей тендерных процедур", – подчеркивает автор колонки.

Супрун отмечает, что местное самоуправление нуждается в системной подготовке к евроинтеграции, поскольку ему существенно не хватает и денег, и кадров для такой колоссальной работы.

"Сегодня эту функцию обычно выполняют международные проекты, а не государство. Так, бесплатные учебные курсы для общин на тему влияния евроинтеграции на местное самоуправление предлагает инициатива Cities4Cities в рамках Программы Polaris через свою онлайн-академию", – сообщает эксперт по европейской интеграции на местном уровне инициативы Cities4Cities.

Она также убеждена, что украинское местное самоуправление должно усилить свою роль в процессе евроинтеграции Украины.

Для сравнения: в Сербии, которая уже давно ведет переговоры с ЕС, представители местного самоуправления привлекаются к обсуждению 11 разделов.

"Как и в большинстве стран-кандидатов, в Украине правительство пока недооценивает его роль. Только по переговорной главе 22, касающейся регионального развития, ассоциации местного самоуправления частично участвуют в подготовке позиции Украины на переговорах", – констатирует Марта Супрун.

По ее словам, не менее важной является и возможность общаться с институтами ЕС напрямую.

"Особенно в этой коммуникации нам нужен единый голос местного самоуправления. Уже в ближайшее время Совет ЕС должен принять решение о создании Совместного консультативного комитета с Украиной при Комитете регионов, который станет официальной площадкой для общения избранных представителей местного и регионального уровней с членами Комитета регионов и других европейских институтов", – пишет автор колонки.

Она добавляет, что представителей в этот комитет должно делегировать правительство, но важно, чтобы делегация не была марионеточной, а была инклюзивной и представляла различные ассоциации, а также различные типы общин и регионов.

