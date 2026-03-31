У чеській коаліції хочуть позбавити президента повноважень призначати частину дипломатів

У парламенті Чехії вважають, що президент не повинен мати повноважень призначати голів дипломатичних місій при НАТО та ООН.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі видання Novinky.

Депутат Лібор Вондрачек (від популістів SPD скандального Томіо Окамури) виступив з пропозицією скоротити повноваження президента. Він хоче змінити Закон про дипломатичну службу таким чином, щоб, на відміну від нинішньої практики, голів постійних представництв при міжнародних організаціях призначав не президент, а лише міністр закордонних справ. Це стосуватиметься послів при НАТО, ЄС та ООН.

Згідно із запропонованою поправкою до закону, у президента залишиться лише право призначати послів, які представляють Чеську Республіку в іноземних державах.

Однак повноваження глави держави регулюються конституцією, яка не робить різниці між дипломатами високого рангу. Якщо поправка до закону пройде, її, швидше за все, розгляне Конституційний суд.

Вондрачек також очікує, що справа дійде до Конституційного суду. "Є такі інтерпретації, я це розумію. Зрештою, тільки Конституційний суд дає обов'язкове тлумачення. У гіршому разі, він це розгляне. Але я думаю, що є також багато тлумачень, які говорять, що це не стосується", – сказав він.

Депутат визнав, що це його реакція на те, що президент Петр Павел широко трактує свої повноваження.

Сам президент також виступив проти цієї пропозиції. "У нас вже кілька десятиліть існує конституційний звичай, коли керівників постійних представництв і послів пропонує уряд, а затверджує президент. Я не бачу причин, чому ця практика повинна змінюватися", – заявив він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш розраховує, що на літній саміт НАТО в Анкарі поїде він, хоча раніше стверджував, що країну представлятиме президент Петр Павел.

Павел у минулому неодноразово критикував запланований обсяг видатків на оборону Чехії, з огляду на поточну геополітичну ситуацію він вважає їх низькими.