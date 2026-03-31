В чешской коалиции хотят лишить президента полномочий назначать часть дипломатов

В парламенте Чехии считают, что президент не должен иметь полномочий назначать глав дипломатических миссий при НАТО и ООН.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале издания Novinky.

Депутат Либор Вондрачек (от популистов SPD скандального Томио Окамуры) выступил с предложением сократить полномочия президента. Он хочет изменить Закон о дипломатической службе таким образом, чтобы, в отличие от нынешней практики, глав постоянных представительств при международных организациях назначал не президент, а только министр иностранных дел. Это будет касаться послов при НАТО, ЕС и ООН.

Согласно предложенной поправке к закону, у президента останется лишь право назначать послов, представляющих Чешскую Республику в иностранных государствах.

Однако полномочия главы государства регулируются конституцией, которая не делает разницы между дипломатами высокого ранга. Если поправка к закону пройдет, ее, скорее всего, рассмотрит Конституционный суд.

Вондрачек также ожидает, что дело дойдет до Конституционного суда. "Есть такие интерпретации, я это понимаю. В конце концов, только Конституционный суд дает обязательное толкование. В худшем случае, он это рассмотрит. Но я думаю, что есть также много толкований, которые говорят, что это не касается", – сказал он.

Депутат признал, что это его реакция на то, что президент Петр Павел широко трактует свои полномочия.

Сам президент также выступил против этого предложения. "У нас уже несколько десятилетий существует конституционный обычай, когда руководителей постоянных представительств и послов предлагает правительство, а утверждает президент. Я не вижу причин, почему эта практика должна меняться", – заявил он.

Напомним, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш рассчитывает, что на летний саммит НАТО в Анкаре поедет он, хотя ранее утверждал, что страну будет представлять президент Петр Павел.

Павел в прошлом неоднократно критиковал запланированный объем расходов на оборону Чехии, учитывая текущую геополитическую ситуацию он считает их низкими.