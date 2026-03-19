Прем'єр Чехії хоче поїхати на саміт НАТО замість президента Павела

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш розраховує, що на літній саміт НАТО в Анкарі поїде він, хоча раніше стверджував, що країну представлятиме президент Петр Павел.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації iDnes.

Саміт НАТО відбудеться на початку липня в Туреччині. Прем'єр Чехії вважає, що він та глава МЗС Петр Мацінка зможуть краще пояснити позицію Чехії, ніж президент, який активно критикує уряд за недостатні витрати на оборону.

"Я думаю, що буде найкраще, якщо я поїду туди з Мацінкою. Бо ми будемо пояснювати це (позицію Чехії) краще, ніж пан президент, який нас за це критикує", – сказав Бабіш.

Глава уряду не обговорював це рішення з президентом під час останньої зустрічі, пояснивши це браком часу через дзвінок голові Євроради.

Павел заявив, що не бачить жодних вагомих причин для зміни протоколу. Він підкреслив, що Бабіш не згадував про цей намір під час тривалих переговорів у вівторок, і висловив готовність обговорити це питання особисто.

Павел у минулому неодноразово критикував запланований обсяг видатків на оборону Чехії, з огляду на поточну геополітичну ситуацію він вважає їх низькими.

Бабіш наприкінці лютого заявив, що Чехія не рухається до досягнення вищих рівнів оборонних витрат, попри зростання цільових показників НАТО.

Посол США при НАТО Метью Вітакер розкритикував рішення Чехії щодо видатків на оборону, які не досягають навіть попередньої мети в 2% ВВП.