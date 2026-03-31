Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас считает, что Россия пытается получить за столом переговоров то, чего не смогла достичь на поле боя.

Об этом она сказала в начале неформального заседания Совета ЕС по иностранным делам в Киеве, пишет корреспондент "Европейской правды".

Во время своего выступления Каллас подчеркнула, что для того, чтобы мир был длительным – он должен быть справедливым.

"Россия пытается получить за столом переговоров то, чего не смогла достичь на поле боя. Мы все знаем, что Донбасс – это не конечная цель России. Сегодня утром в Буче нам напомнили, что именно стоит на кону. Нет лучшего примера жестокости России, чем то, что произошло там четыре года назад", – сказала она.

Главный дипломат ЕС также подчеркнула, что ответственность является "очень важной и имеет ключевое значение для длительного мира".

"Именно поэтому Европейский Союз продвигается в создании Специального трибунала для привлечения к ответственности тех, кто несет ответственность за войну. ЕС также возглавляет работу над созданием комиссии по претензиям, чтобы украинский народ мог требовать компенсации за разрушения, вызванные войной России", – добавила Каллас.

Напомним, в последние дни вопрос украинских территорий в контексте завершения российско-украинской войны снова обострился. В частности, 25 марта украинский президент Владимир Зеленский заявил, что США предлагают Киеву свои гарантии безопасности только в обмен на вывод украинских войск с неоккупированной части Донбасса.

После этого государственный секретарь США Марко Рубио назвал ложными слова украинского президента.

А Зеленский в свою очередь настаивает, что во время переговорного процесса США сигнализировали о готовности предоставить свои гарантии безопасности после того, как ВСУ выйдут из Донбасса.

Кроме этого, украинский президент считает, что его американский визави Дональд Трамп видит один способ завершить войну – территориальные уступки.