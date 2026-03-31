Каллас уверена: Донбасс – это не конечная цель России
Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас считает, что Россия пытается получить за столом переговоров то, чего не смогла достичь на поле боя.
Об этом она сказала в начале неформального заседания Совета ЕС по иностранным делам в Киеве, пишет корреспондент "Европейской правды".
Во время своего выступления Каллас подчеркнула, что для того, чтобы мир был длительным – он должен быть справедливым.
"Россия пытается получить за столом переговоров то, чего не смогла достичь на поле боя. Мы все знаем, что Донбасс – это не конечная цель России. Сегодня утром в Буче нам напомнили, что именно стоит на кону. Нет лучшего примера жестокости России, чем то, что произошло там четыре года назад", – сказала она.
Главный дипломат ЕС также подчеркнула, что ответственность является "очень важной и имеет ключевое значение для длительного мира".
"Именно поэтому Европейский Союз продвигается в создании Специального трибунала для привлечения к ответственности тех, кто несет ответственность за войну. ЕС также возглавляет работу над созданием комиссии по претензиям, чтобы украинский народ мог требовать компенсации за разрушения, вызванные войной России", – добавила Каллас.
Напомним, в последние дни вопрос украинских территорий в контексте завершения российско-украинской войны снова обострился. В частности, 25 марта украинский президент Владимир Зеленский заявил, что США предлагают Киеву свои гарантии безопасности только в обмен на вывод украинских войск с неоккупированной части Донбасса.
После этого государственный секретарь США Марко Рубио назвал ложными слова украинского президента.
А Зеленский в свою очередь настаивает, что во время переговорного процесса США сигнализировали о готовности предоставить свои гарантии безопасности после того, как ВСУ выйдут из Донбасса.
Кроме этого, украинский президент считает, что его американский визави Дональд Трамп видит один способ завершить войну – территориальные уступки.