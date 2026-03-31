У Чехії обирають запобіжний захід четвертому підозрюваному у підпалі збройового заводу

У Чехії розпочали обрання запобіжного заходу четвертому підозрюваному у справі щодо підпалу об’єкта збройового заводу у Пардубіце.

Про це повідомляє Novinky.

Надвечір 31 березня в Окружному суді Пардубіце почалось судове засідання щодо призначення арешту четвертому підозрюваному у підпалі об’єкта збройового заводу LPP Holding.

Колона з п’яти автомобілів поліції приїхала під будівлю суду близько 16:30, після чого три заїхали у двір, а дві, де були лише співробітники поліції, запаркувались навпроти суду.

Попередніх трьох підозрюваних залишили під арештом.

30 березня загальна кількість затриманих підозрюваних зросла до п’яти осіб.

20 березня невідомі підпалили приміщення збройового заводу компанії LPP Holding у чеському місті Пардубіце. Відповідальність за пожежу на заводі взяла на себе маловідома група Earthquake Faction, яка протестує проти співпраці з Ізраїлем.

У компанії LPP Holding заперечують співпрацю з ізраїльськими виробниками. Водночас відомо, що на заводі, який зазнав пожежі, виготовлялися дрони для України.

Чеська газета Mlada Fronta Dnes з посиланням на джерела повідомила, що реальною метою атаки могло бути виробництво безпілотників для України, а "антиізраїльська акція" – лише маскування. Влада розслідує можливий російський слід.

