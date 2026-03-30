У Чехії кажуть про 5 затриманих у справі підпалу заводу, де роблять дрони для України

У зв'язку з нещодавнім підпалом збройового заводу LPP Holding у чеському Пардубіце заарештовано п'ятьох осіб.

Про це повідомив журналістам міністр внутрішніх справ Чехії Любомир Метнар під час візиту до Словаччини, не розкриваючи подробиць, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

На вихідних чеська поліція повідомила, що був заарештований четвертий підозрюваний у цій справі, якого суд залишив під вартою.

"На місці події було набагато більше зловмисників. Згодом нам вдалося затримати інших людей. Сьогодні з більшої кількості нападників на місці події ми заарештували п'ять осіб", – сказав Метнар на спільній пресконференції зі своїм словацьким колегою Матушем Шутаєм Ештоком, присвяченій превентивним заходам безпеки Словаччини проти нелегальної міграції.

Метнар подякував Словаччині за арешт підозрюваної у справі про пожежу в Пардубіце, яку чеська поліція розслідує як теракт. У попередній заяві чеської поліції повідомлялося, що громадянка США була заарештована в Словаччині. Минулого тижня суд Братислави відправив її під варту в рамках екстрадиційної процедури, в ході якої буде прийнято рішення про її передачу чеській владі.

20 березня невідомі підпалили приміщення збройового заводу компанії LPP Holding у чеському місті Пардубіце. Відповідальність за пожежу на заводі взяла на себе група Earthquake Faction, яка протестує проти співпраці з Ізраїлем.

Тоді угруповання висунуло ультиматум компанії, закликаючи її відмовитись від співпраці з Ізраїлем та засудити його дії в Палестині, погрожуючи в іншому разі оприлюднити викрадені конфіденційні документи.

У компанії LPP Holding заперечують співпрацю з ізраїльськими виробниками. Водночас відомо, що на заводі, який зазнав пожежі, виготовлялися дрони для України.

Чеська газета Mlada Fronta Dnes з посиланням на джерела повідомила, що реальною метою атаки могло бути виробництво безпілотників для України, а "антиізраїльська акція" – лише маскування. Влада Чехії розслідує можливий російський слід.

