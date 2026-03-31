В Чехии выбирают меру пресечения четвертому подозреваемому в поджоге оружейного завода

В Чехии начали выбирать меру пресечения четвертому подозреваемому по делу о поджоге объекта оружейного завода в Пардубице.

Об этом сообщает Novinky, пишет "Европейская правда".

Вечером 31 марта в Окружном суде Пардубице началось судебное заседание по вопросу о назначении ареста четвертому подозреваемому в поджоге объекта оружейного завода LPP Holding.

Колонна из пяти полицейских автомобилей прибыла к зданию суда около 16:30, после чего три заехали во двор, а две, в которых находились только сотрудники полиции, припарковались напротив суда.

Предыдущих трех подозреваемых оставили под арестом.

30 марта общее количество задержанных подозреваемых возросло до пяти человек.

20 марта неизвестные подожгли помещения оружейного завода компании LPP Holding в чешском городе Пардубице. Ответственность за пожар на заводе взяла на себя малоизвестная группа Earthquake Faction, протестующая против сотрудничества с Израилем.

В компании LPP Holding отрицают сотрудничество с израильскими производителями. В то же время известно, что на пострадавшем от пожара заводе изготавливались дроны для Украины.

Чешская газета Mlada Fronta Dnes со ссылкой на источники сообщила, что реальной целью атаки могло быть производство беспилотников для Украины, а "антиизраильская акция" – лишь маскировка. Власти расследуют возможный российский след.

