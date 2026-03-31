Рада розгляне "критичні" для фінансування України за Ukraine Facility проєкти 7-8 квітня

Верховна Рада розгляне необхідні для отримання Україною наступних траншів фінансування за програмою ЄС Ukraine Facility та іншими 7-8 квітня.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда", про це заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець.

Мотовиловець оголосив, що 7-8 квітня Рада розглядатиме виключно законопроєкти, прийняття яких є частиною зобов'язань за програмою Ukraine Facility з Європейським Союзом, програмою розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та програмою з підтримки політики розвитку Світового банку.

"У нас невиконаних зобов'язань майже на 7,4 млрд євро… У нас дійсно критична ситуація з бюджетом і нам треба шукати вихід… Мені відверто досить страшно від того, що може відбуватись, якщо ми не проголосуємо, якщо ми не отримуємо кошти… Щоб ви розуміли, навіть військові закони я поставив всі на четвер (9 квітня)", – сказав він.

Мотовиловець уточнив, що на голосування виноситимуться всі законопроєкти, які вже прийняті у першому читанні та очікують другого читання.

"Ми постараємось проголосувати всі законопроєкти, готові до другої читання", – зазначив Андрій Мотовиловець.

Водночас він зазначив, що з приводу кількох законів ще триває активна дискусія з Європейським Союзом, а також поки уряд не вноситиме у парламент законопроєкт про запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців.

Раніше 31 березня стало відомо, що Єврокомісія передала у Раду список з 11 законів, що дозволять Україні отримати фінансування.

