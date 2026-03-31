Рада рассмотрит "критические" для финансирования Украины по Ukraine Facility проекты 7–8 апреля

Верховная Рада рассмотрит 7–8 апреля проекты, необходимые для получения Украиной следующих траншей финансирования в рамках программы ЕС Ukraine Facility и других международных программ.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда", об этом заявил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец.

Мотовиловец объявил, что 7-8 апреля Рада будет рассматривать исключительно законопроекты, принятие которых является частью обязательств по программе Ukraine Facility с Европейским Союзом, программе расширенного финансирования EFF с Международным валютным фондом (МВФ) и программе поддержки политики развития Всемирного банка.

"У нас невыполненных обязательств почти на 7,4 млрд евро… У нас действительно критическая ситуация с бюджетом и нам нужно искать выход… Мне, честно говоря, довольно страшно от того, что может произойти, если мы не проголосуем, если мы не получим средства… Чтобы вы понимали, даже военные законы я поставил все на четверг (9 апреля)", – сказал он.

Мотовиловец уточнил, что на голосование будут вынесены все законопроекты, которые уже приняты в первом чтении и ожидают второго чтения.

"Мы постараемся проголосовать все законопроекты, готовые ко второму чтению", – отметил Андрей Мотовиловец.

В то же время он отметил, что по поводу нескольких законов еще продолжается активная дискуссия с Европейским Союзом, а также пока правительство не будет вносить в парламент законопроект о введении НДС для физических лиц-предпринимателей.

Ранее 31 марта стало известно, что Еврокомиссия передала в Раду список из 11 законов, которые позволят Украине получить финансирование.

