США зняли санкції з трьох суден РФ, одне з них перевозило викрадене зерно з України
Міністерство фінансів США виключило із санкційного списку три російські судна.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Управління контролю за іноземними активами США (OFAC).
Зазначається, що санкції США було знято з контейнеровозів Fesco Moneron, Fesco Magadan та вантажне судно Sv Nikolay. Останнє, за даними ресурсу War SanctionsГоловного управління розвідки Міністерства оборони України, брало участь у вивезенні викраденого українського зерна.
Зазначається, що судно Sv Nikolay неодноразово заходило до портів на окупованих українських територіях, звідки вивозило агропродукцію до Туреччини.
Нагадаємо, 13 березня США зняли санкції з російської нафти, яка станом на цей час вже перебуває на танкерах у морі. Вашингтон аргументував такий крок глобальним зростанням цін на нафту внаслідок війни США та Ізраїлю проти Ірану й ударів останнього по багатьох країнах Перської затоки, що фактично паралізувало експорт нафти з регіону. Подібні рішення були ухвалені щодо венесуельської та іранської нафти.
Згодом міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що послаблення Вашингтоном санкцій проти російської нафти принесе Москві "незначний" прибуток у розмірі близько 2 мільярди доларів.
Президент США Дональд Трамп запевнив що американські санкції проти російської нафти будуть відновлені, щойно завершиться криза на Близькому Сході.
30 березня Трамп заявив у неділю, що він не заперечує, аби нафтовий танкер під російським прапором дістався Куби, хоча такий крок порушив би паливну блокаду, запроваджену його адміністрацією.