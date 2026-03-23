У Трампа порахували, скільки прибутків принесе Росії послаблення санкцій

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що послаблення Вашингтоном санкцій проти російської нафти принесе Москві "незначний" прибуток у розмірі близько 2 мільярди доларів.

Про це, як пише "Європейська правда", Бессент заявив в інтерв’ю CBS News.

Міністр висловив переконання, що послаблення нафтових санкцій сприяє зменшенню прибутків Росії, оскільки цей крок стабілізує світові ціни на нафту, а отже обмежує потенційні доходи Москви.

За його словами, нові прибутки РФ становлять 2 млрд доларів, що відповідає одному дню її бюджету.

"Суть у тому, що краще? Чи отримає Росія більше грошей, якщо нафта коштує $150, і вони отримують 70% від цього, це $105, чи якщо нафта залишається нижче $100? Тобто вони отримують менше грошей. Наш аналіз показує, що максимальна додаткова сума, яку Росія могла б отримати, становить $2 мільярди, що дорівнює одному дню бюджету Російської Федерації", – сказав Бессент.

Він також заявив, що основним каналом експорту російської нафти залишається Китай, який купує понад 90%.

Нагадаємо, 13 березня США зняли санкції з російської нафти, яка станом на цей час вже перебуває на танкерах у морі. Вашингтон аргументував такий крок глобальним зростанням цін на нафту внаслідок війни США та Ізраїлю проти Ірану й ударів останнього по багатьох країнах Перської затоки, що фактично паралізувало експорт нафти з регіону.

Послаблення санкцій США проти Росії розкритикували посадовці в Україні та країнах Європи. Глава Європейської ради Антоніу Кошта висловив занепокоєння таким рішенням Вашингтона, заявивши, що це збільшить ресурси Росії для продовження її війни проти України.

Президент США Дональд Трамп натомість запевнив, що американські санкції проти російської нафти будуть відновлені, щойно завершиться криза на Близькому Сході.

А 21 березня Міністерство фінансів США послабило санкції проти іранської нафти, яка станом на 20 березня вже перебувала в морі.