Трамп не бачить проблеми у тому, щоб Куба отримала російську нафту

Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що він не проти, аби нафтовий танкер під російським прапором дістався Куби, хоча такий крок порушив би паливну блокаду, запроваджену його адміністрацією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

Протягом останніх місяців Вашингтон посилив тиск на острів, обмеживши надходження від його головного постачальника нафти, Венесуели. Іншим постачальникам Сполучені Штати погрожували додатковими митами, називаючи Гавану "надзвичайною загрозою".

Фактична нафтова блокада спричинила відключення електроенергії та накопичення сміття в столиці, а лікарні через енергетичну кризу ледве справляються з прийомом пацієнтів та утриманням операційних у робочому стані.

Російський танкер "Анатолій Колодкін", що має на борту майже 730 тисяч барелів нафти, було зафіксовано біля узбережжя Куби. Судно може пришвартуватися в порту Матансас, нафтовому логістичному центрі, вже у вівторок.

Спілкуючись з журналістами на борту президентського літака в неділю, Трамп підтвердив, що танкер прямує до цієї карибської країни.

"У нас там є танкер. Ми не проти, щоб хтось отримав вантаж, адже їм треба виживати", – сказав він журналістам, відповідаючи на запитання про судно.

"Якщо якась країна хоче зараз відправити нафту на Кубу, я не маю нічого проти. Я вважаю за краще дозволити це, чи то Росії, чи комусь іншому, адже людям потрібне опалення, охолодження та всі інші необхідні речі", – додав президент США.

Куба припинила отримувати нафту від Венесуели після того, як у січні США заарештували президента Ніколаса Мадуро.

Нещодавно Трамп зробив серію прямолінійних заяв про те, що може "взятися за Кубу" після операції проти Ірану та що Штати зможуть "робити з островом все, що захочуть" через скруту, зумовлену там дефіцитом енергоресурсів.