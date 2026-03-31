США сняли санкции с трёх судов РФ, одно из них перевозило похищенное зерно из Украины

Министерство финансов США исключило из санкционного списка три российских судна.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC).

Отмечается, что санкции США были сняты с контейнеровозов Fesco Moneron, Fesco Magadan и грузового судна Sv Nikolay.

Последнее, по данным ресурса War Sanctions Главного управления разведки Министерства обороны Украины, участвовало в вывозе похищенного украинского зерна.

Отмечается, что судно Sv Nikolay неоднократно заходило в порты на оккупированных украинских территориях, откуда вывозило агропродукцию в Турцию.

Напомним, 13 марта США сняли санкции с российской нефти, которая на данный момент уже находится на танкерах в море. Вашингтон аргументировал такой шаг глобальным ростом цен на нефть вследствие войны США и Израиля против Ирана и ударов последнего по многим странам Персидского залива, что фактически парализовало экспорт нефти из региона. Подобные решения были приняты в отношении венесуэльской и иранской нефти.

Впоследствии министр финансов США Скотт Бессент заявил, что ослабление Вашингтоном санкций против российской нефти принесет Москве "незначительную" прибыль в размере около 2 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп заверил, что американские санкции против российской нефти будут возобновлены, как только завершится кризис на Ближнем Востоке.

30 марта Трамп заявил в воскресенье, что он не возражает, чтобы нефтяной танкер под российским флагом добрался до Кубы, хотя такой шаг нарушил бы топливную блокаду, введенную его администрацией.