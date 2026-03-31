ЄС виділяє Україні 80 млн євро, отримані з прибутків від заморожених росактивів

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас оголосила про виділення Україні додаткових коштів, отриманих з прибутків від заморожених російських активів.

Про це вона оголосила під час пресконференції із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою у Києві, пише кореспондентка "Європейської правди".

Під час свого виступу Каллас заявила, що ЄС виділяє Україні додаткові 80 млн євро, отримані з прибутків від заморожених російських активів

"20-й пакет готовий до реалізації, і ми ще більше затягнемо петлю, особливо навколо "тіньового флоту" Росії", – також запевнила головна дипломатка ЄС.

Варто нагадати, що 19 березня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не розблокує жодне сприятливе для України рішення, поки Київ не відновить постачання російської нафти трубопроводом "Дружба".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна буде змушена відновити постачання російської нафти трубопроводом "Дружба", оскільки у неї "закінчаться гроші".

А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сумнівається, що питання щодо заблокованого Угорщиною кредиту Європейського Союзу для України на 90 млрд євро вдасться вирішити швидко.