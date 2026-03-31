ЕС выделяет Украине 80 млн евро, полученных от доходов по замороженным российским активам

Глава дипломатического ведомства Европейского Союза Кая Каллас объявила о выделении Украине дополнительных средств, полученных от доходов по замороженным российским активам.

Об этом она сообщила во время пресс-конференции с министром иностранных дел Андреем Сибигой в Киеве, пишет корреспондент "Европейской правды".

Во время своего выступления Каллас заявила, что ЕС выделяет Украине дополнительные 80 млн евро, полученные от доходов замороженных российских активов

"20-й пакет готов к реализации, и мы еще больше затянем петлю, особенно вокруг "теневого флота" России", – также заверила главная дипломатка ЕС.

Стоит напомнить, что 19 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, пока Киев не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина будет вынуждена возобновить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба", поскольку у нее "закончатся деньги".

А канцлер Германии Фридрих Мерц сомневается, что вопрос о заблокированном Венгрией кредите Европейского Союза для Украины на 90 млрд евро удастся решить быстро.