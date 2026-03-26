Мерц: розблокувати 90 млрд євро кредиту для України буде надзвичайно складно

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сумнівається, що питання щодо заблокованого Угорщиною кредиту Європейського Союзу для України на 90 мільярдів євро вдасться вирішити швидко.

Заяву очільника німецького уряду наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

Попри дедалі більшу потребу Києва в зовнішньому фінансуванні на тлі війни Росії проти України на саміті ЄС 19 березня країнам не вдалося переконати Угорщину відмовитися від блокування.

"Я сподіваюся, що ми вирішимо цю проблему в середньостроковій перспективі, але це надзвичайно складно", – сказав Мерц.

Він також не назвав можливих альтернативних сценаріїв щодо фінансової допомоги Україні на випадок, якщо на парламентських виборах в Угорщині переможе партія Віктора Орбана.

Канцлер згадав, що спочатку пропонував використати для допомоги Києву заморожені в ЄС російські активи. Цей варіант, за його словами, "справедливо викликав серйозні сумніви", які він "поділяв".

Мерц зазначив, що ухвалене лідерами ЄС рішення надати Україні кредит на два роки є "найкращим шляхом", але воно потребує згоди всіх країн-членів.

"Те, що серед 27 країн є одна, яка блокує всі рішення, – це нове явище в історії Європейського Союзу", – додав він.

Нагадаємо, 19 березня прем'єр-міністр Угорщини Віктор заявив, що Угорщина не розблокує жодне сприятливе для України рішення, поки Київ не відновить постачання російської нафти трубопроводом"Дружба".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна буде змушена відновити постачання російської нафти трубопроводом "Дружба", оскільки у неї "закінчаться гроші".

А 25 березня Орбан оголосив про припинення постачання газу до України до відновлення транзиту через "Дружбу".