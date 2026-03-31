Укр Рус Eng

У Румунії судитимуть шістьох учасників "схеми" купівлі водійських посвідчень

Новини — Вівторок, 31 березня 2026, 20:02 — Марія Ємець

У Румунії передали до суду справи шести інструкторам автошкіл за посередництво у "купівлі" позитивного результату водійського іспиту для своїх учнів. 

Про це повідомляє News.ro, пише "Європейська правда". 

Шестеро інструкторів автошкіл із Сучави отримали звинувачення у хабарництві та спільництві у врученні хабарів за серію випадків, коли вони передали хабар за своїх студентів, аби екзаменатор посприяв позитивному результату практичного іспиту. 

Перші зафіксовані випадки сталися понад 10 років тому, доведених у матеріалах справи випадків хабарів відносно небагато – так, інструктора, у якого найсерйозніші звинувачення, звинувачують у восьми випадках хабарництва і семи випадках спільництва. 

За даними слідства, інструктори пропонували екзаменаторам сервісних центрів хабарі від 200-300 леїв, передані кандидатами у водії. Іноді гроші передавали "на нейтральній території" – у туалетах, кафе, ТРЦ тощо; іноді залишали у конверті в екзаменаційному авто. 

Під час розслідування кілька екзаменаторів брали хабарі вже у межах співпраці зі слідством. 

У Молдові нещодавно анулювали понад 650 водійських посвідчень, виявивши махінації під час теоретичного іспиту. Минулої весни так само анулювали сотні водійських посвідчень після перевірки відеозаписів практичного іспиту.

У Польщі анонсували значну реформу практичних водійських іспитіву них хочуть скасувати частину з маневруванням на майданчику сервісного центру, як свого часу зробили в Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Румунія ЄвроЖиття
