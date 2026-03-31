У Румунії судитимуть шістьох учасників "схеми" купівлі водійських посвідчень

У Румунії передали до суду справи шести інструкторам автошкіл за посередництво у "купівлі" позитивного результату водійського іспиту для своїх учнів.

Про це повідомляє News.ro, пише "Європейська правда".

Шестеро інструкторів автошкіл із Сучави отримали звинувачення у хабарництві та спільництві у врученні хабарів за серію випадків, коли вони передали хабар за своїх студентів, аби екзаменатор посприяв позитивному результату практичного іспиту.

Перші зафіксовані випадки сталися понад 10 років тому, доведених у матеріалах справи випадків хабарів відносно небагато – так, інструктора, у якого найсерйозніші звинувачення, звинувачують у восьми випадках хабарництва і семи випадках спільництва.

За даними слідства, інструктори пропонували екзаменаторам сервісних центрів хабарі від 200-300 леїв, передані кандидатами у водії. Іноді гроші передавали "на нейтральній території" – у туалетах, кафе, ТРЦ тощо; іноді залишали у конверті в екзаменаційному авто.

Під час розслідування кілька екзаменаторів брали хабарі вже у межах співпраці зі слідством.

У Молдові нещодавно анулювали понад 650 водійських посвідчень, виявивши махінації під час теоретичного іспиту. Минулої весни так само анулювали сотні водійських посвідчень після перевірки відеозаписів практичного іспиту.

У Польщі анонсували значну реформу практичних водійських іспитів – у них хочуть скасувати частину з маневруванням на майданчику сервісного центру, як свого часу зробили в Україні.