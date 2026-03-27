У Польщі запланували значну реформу практичних водійських іспитів

В уряді Польщі анонсували відчутні зміни порядку складання практичних водійських іспитів – у них хочуть скасувати частину з маневруванням на майданчику сервісного центру, як свого часу зробили в Україні.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Міністр інфраструктури Даріуш Клімчак оголосив, що відомство розробляє реформу практичних водійських іспитів, що передбачає скасування частини з майданчиком – кандидати будуть одразу їхати на маршрути у місто.

"Багато де у Європі цю складову іспиту на майданчику скасовують, більшість експертів вважають, що це вже пережиток минулого. Ми погоджуємося з такою оцінкою. Ми довго досліджували тему і зараз готові – готується законопроєкт", – сказав міністр.

В публічних обговореннях думки щодо нововведення одразу розділилися – частина коментаторів реагують схвально, ще частина стурбовані, що давати кандидатам у водії паркуватися у місті між справжніми машинами – не найкраща ідея.

Багато інструкторів кажуть, що все одно автошколи навчають учнів паркуватися між реальними машинами, а у разі реформи зможуть провести з учнями більше часу безпосередньо на дорозі, а не за відпрацюванням "ідеального" проїзду вправ на майданчику.

Також наводять аргументи, що майданчик став "частиною іспиту, де можна швидко завалити" кандидата, який надто хвилюється, тоді як на маршрутах у місті перевіряються найважливіші уміння.

Тим часом у Молдові анулювали понад 650 водійських посвідчень, виявивши махінації під час теоретичного іспиту. Минулої весни так само анулювали сотні водійських посвідчень після перевірки відеозаписів практичного іспиту.

Нагадаємо, восени 2025 року Європарламент затвердив оновлення правил ЄС щодо водійських посвідчень, які мають на меті сприяти безпеці дорожнього руху та зменшити кількість ДТП.