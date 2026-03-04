ЗМІ: в Ірані обрали заміну верховному лідеру, вбитому в операції США та Ізраїлю

Рада експертів Ірану обрала нового верховного лідера країни після того, як аятолу Алі Хаменеї було вбито під час військової операції США, наступником стане його син Моджтабу Хаменеї.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Iran International.

Відповідне рішення було прийнято Радою експертів – спеціальним органом з призначення та нагляду за діяльністю верховного лідера Ірану.

Повідомляється, що на кандидатурі сина вбитого Хаменеї наполягали представники Корпусу вартових ісламської революції.

Зазначимо, що верховний лідер – це найвища посада в Ірані, яка фактично передбачає необмежену владу.

Нагадаємо, вранці 28 лютого американський президент Дональд Трамп заявив, що США та Ізраїль розпочали масштабну операцію проти Ірану, внаслідок якої було вбито аятолу Хаменеї.

Після цього Трамп казав, що нове керівництво країни хоче з ним поговорити, і що він планує це зробити.

3 березня Трамп заявив, що Іран нібито хоче переговорів, але тепер для цього "надто пізно".