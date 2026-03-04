СМИ: в Иране выбрали замену верховному лидеру, убитому в операции США и Израиля

Совет экспертов Ирана выбрал нового верховного лидера страны после того, как аятолла Али Хаменеи был убит во время военной операции США, преемником станет его сын Моджтабу Хаменеи.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Iran International.

Соответствующее решение было принято Советом экспертов – специальным органом по назначению и надзору за деятельностью верховного лидера Ирана.

Сообщается, что на кандидатуре сына убитого Хаменеи настаивали представители Корпуса стражей исламской революции.

Отметим, что верховный лидер – это высшая должность в Иране, которая фактически предполагает неограниченную власть.

Напомним, утром 28 февраля американский президент Дональд Трамп заявил, что США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана, в результате которой был убит аятолла Хаменеи.

После этого Трамп сказал, что новое руководство страны хочет с ним поговорить и что он планирует это сделать.

3 марта Трамп заявил, что Иран якобы хочет переговоров, но теперь для этого "слишком поздно".