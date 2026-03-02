Стармер відповів на критику Трампа за зволікання з доступом до баз для ударів по Ірану

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відповів на критику з боку президента США Дональда Трампа, який висловив невдоволення тим, що очільник британського уряду той заблокував доступ до бази на острові Дієго-Гарсія для завдання ударів по Ірану.

Про це повідомляє BBC, інформує "Європейська правда".

Прем'єр-міністр підтвердив, що Трамп "висловив свою незгоду" з рішенням Британії не брати участь у цій операції на початковому етапі.

"Але мій обов'язок – судити про те, що відповідає національним інтересам Великої Британії", – продовжує Стармер, заявляючи, що він залишається при своєму рішенні.

Стармер сказав, що Велика Британія "винесла уроки з Іраку", що вплинуло на його рішення не брати участь в наступальних ударах по Ірану.

"Ми всі пам'ятаємо помилки Іраку і винесли з них уроки. Будь-які дії Великої Британії завжди повинні мати законну основу і продуманий план", – зазначив він.

Як відомо, Трамп сказав, що початкова відмова прем'єр-міністра дозволити американським військам використовувати базу на островах Чагос не схожа на те, що "траплялося між нашими країнами раніше".

Велика Британія відмовила США в дозволі на проведення ударів з таких баз, як Дієго-Гарсія та Ферфорд, посилаючись на міжнародне право.

Однак у неділю ввечері прем'єр-міністр поступився і сказав, що дозволить США доступ до Дієго-Гарсія для "конкретних і обмежених оборонних цілей".

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль.

Іран у відповідь завдав ударів по території низки країн Перської затоки, де є американські об’єкти.