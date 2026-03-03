Трамп висловив сум через стан відносин з Британією

Президент США Дональд Трамп заявив, що відчуває сум через відносини з Великою Британією після того, як британський прем’єр Кір Стармер утримався від підтримки американської операції проти Ірану.

Про це, як пише "Європейська правда", Трамп сказав в інтерв’ю британському таблоїду The Sun.

Президент США повторив своє обурення діями Британії, яка спершу не дозволила американцям використовувати авіабазу на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані для завдання ударів по Ірану.

"Дуже сумно бачити, що наші стосунки явно не такі, як були. ​​Він (Кір Стармер. – Ред.) не допоміг. Я ніколи не думав, що побачу таке. Я ніколи не думав, що побачу таке з боку Великої Британії", – сказав Трамп газеті Sun у вівторок.

Трамп сказав, що такі країни, як Франція, висловили більшу підтримку, і що він ніколи не очікував, що колись "найміцніші з усіх" відносин так зміняться.

"Я маю на увазі, Франція була чудовою. Вони всі були чудовими. Велика Британія сильно відрізнялася від інших", – сказав американський лідер.

Також президент США розкритикував Британію, заявивши, що це "не така вже й впізнавана країна".

Нагадаємо, перед початком операції США проти Ірану Велика Британія відмовила Вашингтону в дозволі на проведення ударів з таких баз, як Дієго-Гарсія та Ферфорд, посилаючись на міжнародне право.

Однак у неділю ввечері прем'єр-міністр Кір Стармер поступився і сказав, що дозволить США доступ до Дієго-Гарсія для "конкретних і обмежених оборонних цілей".

Трамп тоді заявив, що він "розчарований" Стармером через початкове блокування доступу.

На це очільник британського уряду відповів, що він завжди діятиме в національних інтересах своєї країни.