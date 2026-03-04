Німеччина розпочала репатріацію громадян із Близького Сходу

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль оголосив про початок операції з репатріації німців, які застрягли на Близькому Сході.

Про це він сказав у середу, 4 березня, цитує Tagesschau, пише "Європейська правда".

За словами Вадефуля, перший літак Lufthansa має вилетіти цього дня до столиці Оману.

На найближчі дні заплановано подальші рейси. Lufthansa виконуватиме рейс від імені німецького уряду. За інформацією авіакомпанії, буде використано літак Airbus A340-300 на 279 місць. Втім, наразі невідомо, скільки людей буде вивезено.

За словами глави МЗС країни, уряд Німеччини спробує повернути до Німеччини літніх, хворих і немічних людей, а також вагітних жінок і дітей.

"Ми маємо подивитися, кого ми можемо взяти з собою", – сказав він.

За словами Вадефуля, пасажири спочатку повинні виїхати з Об'єднаних Арабських Еміратів до Оману. Він зазначив, що всіх інших громадян Німеччини, які не входять до цієї особливо вразливої групи, доведеться або попросити залишитися довше, або запропонувати їм можливість полетіти безпосередньо з Об'єднаних Арабських Еміратів до Німеччини.

"Я оптимістично налаштований, що ми досягнемо прогресу найближчими днями, щоб переважна більшість німецьких туристів нарешті змогла повернутися до Німеччини", – додав він.

Нагадаємо, 2 березня глава МЗС Німеччини заявив, що закритий повітряний простір над Близьким Сходом впливає на багатьох німців.

За даними Німецької асоціації подорожей (DRV), близько 30 тисяч німців постраждали від закриття повітряного простору.

Згодом в німецькому уряді допустили репатріацію своїх відпочивальників з Близького Сходу з допомогою армії, але лише як крайній захід.