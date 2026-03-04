Германия начала репатриацию граждан с Ближнего Востока

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль объявил о начале операции по репатриации немцев, которые застряли на Ближнем Востоке.

Об этом он сказал в среду, 4 марта, цитирует Tagesschau, пишет "Европейская правда".

По словам Вадефуля, первый самолет Lufthansa должен вылететь в этот день в столицу Омана.

На ближайшие дни запланированы дальнейшие рейсы. Lufthansa будет выполнять рейс от имени немецкого правительства. По информации авиакомпании, будет использован самолет Airbus A340-300 на 279 мест. Впрочем, пока неизвестно, сколько людей будет вывезено.

По словам главы МИД страны, правительство Германии попытается вернуть в Германию пожилых, больных и немощных людей, а также беременных женщин и детей.

"Мы должны посмотреть, кого мы можем взять с собой", – сказал он.

По словам Вадефуля, пассажиры сначала должны выехать из Объединенных Арабских Эмиратов в Оман. Он отметил, что всех остальных граждан Германии, которые не входят в эту особо уязвимую группу, придется либо попросить остаться дольше, либо предложить им возможность улететь непосредственно из Объединенных Арабских Эмиратов в Германию.

"Я оптимистично настроен, что мы достигнем прогресса в ближайшие дни, чтобы подавляющее большинство немецких туристов наконец смогло вернуться в Германию", – добавил он.

Напомним, 2 марта глава МИД Германии заявил, что закрытое воздушное пространство над Ближним Востоком влияет на многих немцев.

По данным Немецкой ассоциации путешествий (DRV), около 30 тысяч немцев пострадали от закрытия воздушного пространства.

Впоследствии в немецком правительстве допустили репатриацию своих отдыхающих с Ближнего Востока с помощью армии, но только как крайнюю меру.