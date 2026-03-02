МЗС Німеччини: евакуація з Близького Сходу наразі неможлива

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що закритий повітряний простір над Близьким Сходом впливає на багатьох німців.

Про це пише Spiegel, пише "Європейська правда".

За даними Німецької асоціації подорожей (DRV), близько 30 тисяч німців наразі постраждали від закриття повітряного простору на Близькому Сході.

Вадефуль не бачить можливості вивезти німців, які застрягли на Близькому Сході.

"Ми не зможемо цього зробити, оскільки повітряний простір загалом закритий", – зазначив він.

Також Вадефуль заявив, що попередження про небезпеку поїздок до цього регіону випускалися протягом багатьох тижнів.

"Це означає, що ті, хто поїхав туди, вже були якоюсь мірою обізнані про існування ризику", – сказав він.

Втім, Міністерство закордонних справ намагається надати постраждалим необхідну інформацію. Незрозуміло, коли і як люди зможуть покинути регіон. Усі німецькі дипломатичні представництва за кордоном працюють.

За даними Міністерства закордонних справ, щонайменше 10 тисяч людей з Німеччини все ще перебувають у регіоні Перської затоки.

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль.

У багатьох німецьких містах тисячі іранців у вигнанні та їхні прихильники вийшли на вулиці, щоб підтримати зміни в Ірані.

Американський президент Дональд Трамп припустив, що бойові дії в Ірані можуть тривати протягом наступних чотирьох тижнів.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Війна без гарантії успіху. Чому напад США не змінив режим в Ірані, попри вимоги Трампа