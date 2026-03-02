Німецький уряд: евакуація туристів з Близького Сходу з допомогою армії – крайній захід
Уряд Німеччини допускає репатріацію своїх відпочивальників з Близького Сходу з допомогою армії лише як крайній захід.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.
Німецький уряд вважає, що відповідальність за репатріацію німецьких туристів, які застрягли на Близькому Сході, в першу чергу несуть туроператори та авіакомпанії.
"Бундесвер є дійсно крайнім заходом", – заявив представник Міністерства оборони.
Однак, за словами представника, Міністерство закордонних справ всіляко підтримує німецьких громадян і перебуває в "тісному контакті" з туристичною галуззю.
"Наша мета – разом знайти рішення для наших співгромадян", – сказав він.
Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ Великої Британії розробляє план евакуації десятків тисяч британців, які застрягли в країнах Близького Сходу під час військової ескалації в регіоні.
Як повідомлялося, низка європейських авіаліній протягом суботи 28 лютого скасували рейси до аеропортів країн Близького Сходу на найближчі дні у зв’язку з бойовими діями у регіоні.
Через це міністр оборони Італії Гвідо Крозетто застряг в Дубаї, але згодом повернувся на батьківщину військовим літаком.