Німецький уряд: евакуація туристів з Близького Сходу з допомогою армії – крайній захід

Уряд Німеччини допускає репатріацію своїх відпочивальників з Близького Сходу з допомогою армії лише як крайній захід.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Німецький уряд вважає, що відповідальність за репатріацію німецьких туристів, які застрягли на Близькому Сході, в першу чергу несуть туроператори та авіакомпанії.

"Бундесвер є дійсно крайнім заходом", – заявив представник Міністерства оборони.

Однак, за словами представника, Міністерство закордонних справ всіляко підтримує німецьких громадян і перебуває в "тісному контакті" з туристичною галуззю.

"Наша мета – разом знайти рішення для наших співгромадян", – сказав він.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ Великої Британії розробляє план евакуації десятків тисяч британців, які застрягли в країнах Близького Сходу під час військової ескалації в регіоні.

Як повідомлялося, низка європейських авіаліній протягом суботи 28 лютого скасували рейси до аеропортів країн Близького Сходу на найближчі дні у зв’язку з бойовими діями у регіоні.

Через це міністр оборони Італії Гвідо Крозетто застряг в Дубаї, але згодом повернувся на батьківщину військовим літаком.