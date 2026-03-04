Премьер Испании раскритиковал действия США в Иране: вы уже втягивали нас в войну в Ираке

Премьер-министр Испании Педро Санчес раскритиковал операцию США против Ирана, назвав ее нарушением международного права.

Как пишет "Европейская правда", заявление Санчеса цитирует El Pais.

Глава испанского правительства призвал США, Израиль и Иран остановить военные действия и вернуться к дипломатии. Санчес отметил, что Испания осуждает иранский режим, однако действия всех участников конфликта противоречат международному праву.

"Этот кризис влияет на всех нас, и мы требуем полной решимости США, Ирана и Израиля остановиться, пока не поздно. На один незаконный акт нельзя ответить другим; так начинаются величайшие катастрофы в истории человечества... Коротко говоря, позицию испанского правительства можно подытожить словами: "Нет войне", – заявил премьер-министр.

Санчес привел исторические параллели с войной союзников против Ирака, которую возглавили США. Он отметил, что тогда подобная операция привела к длительной нестабильности во всем регионе.

"Двадцать три года назад другая администрация США втянула нас в войну на Ближнем Востоке. Войну, которая, как тогда утверждалось, велась с целью уничтожения оружия массового уничтожения Саддама Хусейна, установления демократии и обеспечения глобальной безопасности. Но на самом деле, с перспективы времени, она имела противоположный эффект, вызвав самую большую волну нестабильности, которую наш континент испытал после падения Берлинской стены", – сказал глава правительства Испании.

Критика от Санчеса в сторону Вашингтона усилилась после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что хочет "прекратить всю торговлю с Испанией" на фоне ее несогласия с американской военной операцией против Ирана.

Речь идет о том, что Испания решила не предоставлять США доступ к авиабазам на своей территории для действий против Ирана.

В правительстве Испании в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа прекратить "всю торговлю" призвали его уважать отношения между двумя странами.